رئيس الزمالك: عودة النقاز اضطرارية بسبب الديون

اعتبر حسين لبيب رئيس الجنة المُكلفة برئاسة نادي الزمالك، أن قرار عودة التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن، رغم رحيله بشكل مفاجئ وفسخ عقده وتقديم شكوى ضد النادي، هو قرار اضطراري.

وقال لبيب في تصريحات تلفزيونية: "تسلمنا تركة مثقلة وكان النادي مطالب بسداد ما يقرب من 17 مليون دولار للاعبين سابقين".

وتابع: "من بين هذه المستحقات، قضية النقاز والتي حصل على حكم مُلزم فيها للزمالك، فكان الحل هو الوصول لاتفاق ودي، وهو أمر جيد للنادي مالياً، بحيث تنازل اللاعب عن المستحقات".

وأضاف: "هناك مستحقات أخرى كانت واجبة السداد من بينها 300 ألف دولار لأشيموبنج، وكذلك 600 ألف دولار لكريستيان جروس، ونجحنا في تقليص المديونيات باتفاقات ودية مع البعض".