 فيفي عبده تكشف سبب تسميتها عطيات.. وسر إخفاء اسم والدتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيفي عبده تكشف سبب تسميتها عطيات.. وسر إخفاء اسم والدتها

فيفي عبده
فيفي عبده
أحمد علاء
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:50 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:50 م
كشفت الفنانة فيفي عبده، سبب تسميتها عطيات من قِبل والدتها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" على شاشة "dmc"، مساء الخميس: "لما أبويا اتجوز الست التانية، كانت بتخلف ولاد، ووالدتي كان نفسها أطلع ولد، فسمتني عطيات، كعطية من الله".

وأوضحت أن والدها تزوج على والدتها من أجل إنجاب ولد، وتابعت: "التانية لعبت عليه وخدته.. أمي كانت فلاحة بسيطة".

وأشارت إلى أنها تخاف الكشف عن اسم والدتها، وبررت ذلك بالقول: "علشان محدش يعملي عمل.. أنا كل شنطة في بيتي فيها عمل".

وذكرت أن منزلها مزود بالكاميرات، لكنها لا تعرف من الذي يجري لهذه هذه الأعمال.

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