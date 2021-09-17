كشفت الفنانة فيفي عبده، سبب تسميتها عطيات من قِبل والدتها.



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "السيرة" على شاشة "dmc"، مساء الخميس: "لما أبويا اتجوز الست التانية، كانت بتخلف ولاد، ووالدتي كان نفسها أطلع ولد، فسمتني عطيات، كعطية من الله".



وأوضحت أن والدها تزوج على والدتها من أجل إنجاب ولد، وتابعت: "التانية لعبت عليه وخدته.. أمي كانت فلاحة بسيطة".



وأشارت إلى أنها تخاف الكشف عن اسم والدتها، وبررت ذلك بالقول: "علشان محدش يعملي عمل.. أنا كل شنطة في بيتي فيها عمل".



وذكرت أن منزلها مزود بالكاميرات، لكنها لا تعرف من الذي يجري لهذه هذه الأعمال.