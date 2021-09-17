قال الروائي يوسف القعيد، إنه يستشعر من الإسرائيليين العداء، معلقًا: «ليس داخلي عداء ضدهم وأرغب في محاربتهم غدًا صباحًا، فلا إنسان يبحث عن حرب إلا إذا كان محترفًا»، بحسب تعبيره.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الخميس، أن «الإسرائيليين في أعمالهم الأدبية ورؤاهم للعالم لازالوا لا يقدمون أي شيء يؤكد فكرة التعايش مع الفلسطينيين»، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية هي أساس خلافه معهم.



وأشار إلى أنه يحرص على القضية الفلسطينية أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، متابعًا: «فلسطين المحتلة من العدو الإسرائيلي من المفترض أن تعود قبل أن أموت وأتمنى رؤية علم فلسطين على قطعة من الأرض أتجه إليها دون المرور بتل أبيب».



وذكر الروائي أن «قضاءه 7 سنوات التجنيد في القوات المسلحة رسخ هذا الإحساس بالعدو الإسرائيلي»، مؤكدًا على أن «القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والأساسية».





