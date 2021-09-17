 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا من بيت أمر شمال الخليل - بوابة الشروق
الجمعة 17 سبتمبر 2021 12:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟

النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طفلا من بيت أمر شمال الخليل

قوات من الجيش الإسرائيلي
قوات من الجيش الإسرائيلي
هديل هلال
نشر في: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:42 م | آخر تحديث: الخميس 16 سبتمبر 2021 - 11:42 م
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طفلا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأفاد الناشط الإعلامي في البلدة محمد عوض لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وليد محمد صبارنة (15 عاما) بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء عمله برفقة والده وشقيقه بمنطقة «خلة الكتلة» المحاذية لمستوطنة «كرمي تسور» المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شمال الخليل.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا البيت البلاستيكي الذي يعملون به في زراعة الخضراوات، واعتقلوا الطفل، وعندما حاول والده منع الجنود من ضربه واعتقاله، قام أحد الجنود بإطلاق رصاصة حي باتجاهه من مسافة مترين ولم يصب بأذى، وتم نقل الطفل إلى معسكر لجيش الاحتلال داخل المستوطنة المذكورة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك