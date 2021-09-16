الإسماعيلي يقترب من ضم الحلواني وظهير الزمالك

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استقرت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، على ضم الثنائي عمرو الحلواني ظهير أيسر أسوان السابق، وأحمد عيد ظهير أيمن الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووتنتظر اللجنة الفنية موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق على ضم اللاعبين، خاصة وأن الثنائي أبدى الرغبة في الانضمام إلى الدراويش في الموسم المقبل.

وخاض الحلواني تجربة احتراف بالدوري اليوناني، ثم انضم بعدها لصفوف إنبي، ثم رحل عن الفريق البترولي موسم 2019، لينضم لحرس الحدود وبعدها انتقل لنادي أسوان.

أما أحمد عيد فهو من ناشي الزمالك، ولعب للفريق الأول 8 مباريات فقط، وفي ظل صعوبة حصوله على فرصة مع الفارس الأبيض بسبب وفرة اللاعبين في مركز الظهير الأيمن، قرر مسؤولو القلعة البيضاء الاستغناء عنه.

وكان الإسماعيلي، أعلن رسميا ضم الثنائي أحمد عادل عبدالمنعم حارس فريق الجونة السابق، وعصام صبحي ظهير أيمن المقاصة السابق.