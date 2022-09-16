رئيس تشيلي يرفض استقبال السفير الإسرائيلي الجديد بعد استشهاد شاب فلسطيني

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إسرائيلية، إن رئيس تشيلي الجديد جابرييل بوريك، الذي عرف بتأييده لمقاطعة إسرائيل، رفض استقبال السفير الإسرائيلي الجديد جيل أرزيلي أمس الخميس لتسلم أوراق اعتماده رسمياً.

وأوضحت الصحيفة أن السفير وصل إلى القصر الرئاسي في سانتيجو لتقديم أوراق اعتماده رسمياً إلى الرئيس، لكن وزير الخارجية التشيلي أنطونيا أوريجولا، أبلغه بأن الوقت غير مناسب لذلك، قائلاً: "إنه يوم يثير الحساسية، بعد مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي".

وأضافت الصحيفة أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد تأجلت إلى الشهر المقبل.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أيضاً أن بوريك، اشتهر حتى قبل وصوله إلى الرئاسة بمواقفه المناهضة للاستيطان والاحتلال، وقالت إن زعماء الطائفة اليهودية في 2019 أرسلوا له "جرة عسل، بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية، فرد على الهدية في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا إنه "يقدر جيداً الهدية، ولكنه سيكون ممتناً لو أنهم طالبوا إسرائيل بإعادة الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إلى أصحابها".

واستشهد الشاب عدى طراد هشام (17 عاما) جراء إصابته بعيار ناري في الرأس في مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال قرية كفر دان غرب جنين خلال مداهمة منازل ذوي شابين استشهدا يوم الأربعاء برصاص الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري في جنين.