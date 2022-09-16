40 حزبا في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية نوفمبر المقبل

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من المقرر أن يتنافس 40 حزبا في انتخابات البرلمان الإسرائيلي في الأول من نوفمبر، وهي خامس انتخابات تشهدها البلاد خلال ثلاثة أعوام ونصف.

وانتهت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية مساء أمس الخميس، من تسجيل قوائم المرشحين المختلفة.

وتولى يائير لابيد، من حزب "هناك مستقبل" منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء منذ انهيار الائتلاف الحاكم برئاسة نفتالي بنيت في يونيو.

وكان الائتلاف الهش، المؤلف من ثمانية أحزاب، تولى مقاليد السلطة العام الماضي، وحل محل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي قضى في المنصب فترة طويلة.

ويسعى نتنياهو الذي اتهم بالفساد، إلى العودة على رأس حزب ليكود اليميني.