خلاف بين إسرائيل وتشيلي بشأن اعتماد سفير

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أدى رفض اعتماد السفير الإسرائيلي في تشيلي بصورة مبدئية إلى حدوث خلاف بين البلدين.

كان من المفترض أن يقدم الدبلوماسي الإسرائيلي جيل أرتسيلي، خطاب اعتماده إلى رئيس تشيلي جابريل بوريك، اليوم الجمعة، إلا أن الموعد تم إلغاؤه قبل حلوله بوقت قصير.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن السبب في ذلك هو عملية عسكرية إسرائيلية تمت في الضفة الغربية المحتلة، استشهد فيها شاب يبلغ من العمر 17 عاما.

ومن المقرر الآن أن يتم اعتماد السفير في أكتوبر المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل تعتبر سلوك تشيلي غير المسبوق والمثير للقلق بالغ الخطورة".

وأضاف أن "الحادث سيؤثر بشكل كبير على العلاقة بين البلدين".

وتم استدعاء السفير التشيلي لدى إسرائيل للحضور إلى مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد المقبل.

وقال أرتسيلي في وقت لاحق إن المسؤولين التشيليين اعتذروا له شخصيا وللدولة الإسرائيلية مرارا وتكرارا.

وقال الدبلوماسي لصحيفة "الميركوريو" التشيلية: "لقد كانت لحظة غير مريحة للغاية بالنسبة لي هذا الصباح، لكنني إسرائيلي ويهودي – لقد حدثت أشياء أسوأ لشعبي خلال الاربعة آلاف عام الماضية".

وأضاف أرتسيلي: "سنتغلب على هذا الحادث لما فيه خير تشيلي وإسرائيل وعلاقتنا الثنائية".