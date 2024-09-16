تفاصيل رسالة يحيى السنوار لزعيم الحوثيين: تعليق على الصاروخ ووضع المقاومة والمطلوب من الأمة

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، رسالة إلى زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي.

وبثت قناة الجزيرة تفاصيل الرسالة، اليوم الاثنين، قائلة إنها جاءت بعد إعلان جماعة الحوثي عن تدشين للمرحلة الخامسة من عملياتهم الداعمة والمؤازرة للمقاومة في غزة.

وقال زعيم حماس في الرسالة، إن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة لـ«المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة»، ووجه الشكر لجماعة الحوثي على «عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة في الميدان ورسائلهم».

وخاطب السنوار، الحوثي قائلًا: «أبارك وصول صواريخكم إلى عمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض»، مؤكدا أن هذه العمليات تعيد وهج معركة طوفان الأقصى وتأثيرها على قلب تل أبيب.

وأشار إلى أن العمليات النوعية أرسلت رسالة قوية للاحتلال مفادها أن خطط الاحتواء والتحييد قد فشلت، وأن تأثير جبهات الإسناد يأخذ منحى أكثر فعالية وتأثيرا في حسم المعركة.

وتحدث عن الوضع في قطاع غزة، قائلا إن الشعب الفلسطيني في القطاع يتعرض لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع، وهو ما يتطلب من الأمة مساندته.

وبشأن وضع المقاومة بعد قرابة العام من الحرب المتواصلة، أكد السنوار، أنها بخير، وأن "ما ينشره العدو من أخبار ومعلومات يأتي في إطار الحرب النفسية".

كما أكد أن المقاومة تعد نفسها لمعركة استنزاف، وستكسر إرادة الاحتلال السياسية كما كسرت إرادته العسكرية.

وهذه ثالث رسالة معلنة يبعثها السنوار منذ انتخابه رئيسا لحركة حماس في السادس من أغسطس الماضي.

وكانت أولى الرسائل المعلنة التي وجهها السنوار بعد انتخابه، هي رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه، ثمّن فيها دور الجزائر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وقبل ثلاثة أيام، وجّه السنوار رسالة أخرى إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله شكره فيها على انخراط الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ضمن معركة طوفان الأقصى.