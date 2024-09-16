أتلتيكو مدريد يعمق جراح فالنسيا ويهزمه بثلاثية في الدوري الإسباني

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عمق أتلتيكو مدريد جراح ضيفه فالنسيا وهزمه بثلاثة أهداف دون رد على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد.

سار اللقاء في اتجاه واحد منذ بدايته حيث أضاع الثلاثي أنطوان جريزمان وألكسندر سورلوث وصامويل لينو ثلاث فرص خطيرة أمام مرمى فالنسيا.

وترجم الفريق المدريدي تفوقه بهدف أول سجله لاعب الوسط الإنجليزي كونور جالاجر بعد تمريرة من الأرجنتيني روردريجو دي بول في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 54 بعد كرة عرضية من ماركوس يورينتي مهدها لينو برأسه للفرنسي جريزمان قبل أن يهز الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع مرر رودريجو ريكيلمي كرة إلى مواطنه الأرجنتيني جوليان ألفاريز ليسجل الهدف الثالث.

واحتفل ألفاريز بأول هدف بقميص أتلتيكو مدريد بعد الانتقال إليه قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجاري.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين في المركز الثالث، متخلفا بفارق الأهداف عن حامل اللقب ريال مدريد صاحب الوصافة.

أما فالنسيا يتذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة في المركز العشرين بعد تعادل وحيد وأربع هزائم.