غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 173 منذ بدء الحرب

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، أن عدد الضحايا من الصحفيين في غزة ارتفع إلى 173 شهيدا منذ بدء الحرب على القطاع.



وجاء في بيان المكتب الإعلامي: "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (173 صحفيا وصحفية) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الزميل (الصحفي الشهيد عبد الله شكشك)، الذي كان يعمل مع عدة وسائل إعلام عربية".



وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات استهداف وقتل الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين"، محملا إياه "كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء".

وأضاف المكتب في بيانه: "نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 41206، والمصابين إلى 95337 .

وجاء في بيان الوزارة: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 24 شهيدا و57 إصابة خلال الـ24ساعة الماضية".

وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.