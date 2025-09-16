سكرتير مجلس الأمن الروسي: الاتصالات بين روسيا والعراق أصبحت أكثر كثافة

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، خلال زيارة عمل إلى العراق اليوم الثلاثاء، تكثيف الاتصالات بين روسيا والعراق، إذ يجري بحث التعاون في مجالات الأعمال والاقتصاد والنقل والتعاون العسكري والتقني.

وقال شويجو، خلال محادثة قصيرة في مطار بغداد الدولي مع نائب مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن القومي، "تتزايد كثافة الاتصالات، وهي متعددة الاتجاهات. ويتعلق الأمر بالأعمال والاقتصاد والنقل، بالإضافة إلى التعاون العسكري والتقني"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف شويجو: "على الرغم من ضيق الوقت المخصص للتحضير لهذه الزيارة، فإنها حافلة بالأنشطة.. آمل أن يُنفذ البرنامج الذي خططنا له بالكامل.. لدينا الكثير لمناقشته.. آمل أن يكون هناك اليوم حوار بناء ومفيد".

ووصل شويجو، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم، في زيارة عمل من المقرر أن يجري خلالها اجتماعات مع القيادة السياسية والعسكرية العليا في البلاد.

ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات تأكيد اعتزام الجانب الروسي مواصلة تعزيز وتوسيع التعاون مع الجانب العراقي، في المجال الأمني.

وبحسب المكتب الصحفي، فإنه بالإضافة إلى الجوانب الحالية للتعاون الثنائي الروسي العراقي، سيتم مناقشة القضايا الإقليمية خلال المحادثات في بغداد.