وزارة الأشغال في غزة: نواجه عجزا بأكثر من 90 مليون دولار لإتمام إعمار القطاع

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة التي تديرها حركة "حماس" الثلاثاء، أن قطاع غزة يواجه عجزًا بقيمة أكثر من 90 مليون دولار لإتمام عملية إعادة الإعمار.

وذكر وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي في غزة، أن العجز المذكور يستهدف إتمام برنامج إعادة الإعمار جراء الهجمات الإسرائيلية المتتالية على القطاع منذ عام 2012 وحتى مايو من العام الجاري.

وأوضح سرحان أن إجمالي الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي بلغت 12 ألف وسبع وحدات سكنية وعدد المباني التي تضررت بشكل جزئي غير صالح للسكن بلغت 7 آلاف وخمسين وحدة سكنية، فيما بلغ عدد المباني التي تعرضت لأضرار جزئية حوالي 170 ألفًا و855 بمجموع كلي بلغ 189 ألف و 912 وحدة سكنية.

وأفاد بأن الوزارة تنفذ العديد من المبادرات من خلال برامج الإسكان والتي تشمل مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" بهدف التخفيف من معاناة السكان وضمان توفير الحد الأدنى الملائم للسكن لهم، والحد من المشاكل الاجتماعية الناجمة عن اكتظاظ المساكن.

وشنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نهاية 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014، إضافة إلى جولات توتر متقطعة مع الفصائل الفلسطينية.