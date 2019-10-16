رويترز ترصد: حقائق حول الشركات الرئيسية ذات الصلة بوزارة الطاقة التركية

هناك عدد من الشركات الخاصة التي تستورد المنتجات المكررة.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزارة الطاقة التركية ردا على الهجوم التركي في شمال شرق سوريا، مما يثير تساؤلات بخصوص أثر ذلك على قطاع الطاقة المحلي عموما.

ترتبط شركتان وطنيتان بالوزارة. تديرالأولى، بوتاش، البنيةالتحتية التركية لنقل الغاز وهي طرف في عقود استيراد الغاز. والثانية، تباو، هي منتج النفط المحلي وتدير بنية تحتية في الخارج.

تباو

شركة النفط الوطنية، مملوكة للخزانة التركية وتتولى وزارة الطاقة إدارتها.

تملك الشركة وتشغل سفينتين للتنقيب عن النفط والغاز (فاتح وياوز) تعملان حاليا قبالة قبرص فضلا عن سفينتين للمسوح السيزمية تشاركان في أعمال التنقيب أيضا.

تباشر تباو من خلال شراكات ومشاريع مشتركة أعمال تنقيب واستخراج في كل من أذريجان وروسيا والعراق وأفغانستان. وأنتجت الشركة 13.5 مليون برميل من النفط و405 ملايين متر مكعب من الغاز من حقول محلية العام الماضي.

استثمرت الشركة 863 مليون دولار في الخارج و634 مليون دولار في مشاريع محلية.

بوتاش

مشغل خطوط الأنابيب ومشتري الغاز التركي، بوتاش مملوكة للخزانة التركية وتديرها وزارة الطاقة.

استوردت بوتاش 85 بالمئة من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي العام الماضي. والشركة طرف في عقود استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب طويلة الأجل مع روسيا وأذربيجان وإيران فضلا عن عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المسال مع نيجيريا والجزائر. تستورد الشركة أيضا الغاز الطبيعي في السوق الفورية من عدد يصل إلى 13 دولة من بينها الولايات المتحدة وقطر.

في العام الماضي، بلغت واردات بوتاش من الغاز عبر خطوط الأنابيب 39 مليار متر مكعب، وواردات الغاز المسال 11.3 مليار متر مكعب. حوالي خمسة مليارات متر مكعب من واردات الغاز المسال جاءت من السوق الفورية، بحسب الهيئة المنظمة لأسواق الطاقة.

استوردت بوتاش 444 مليون متر مكعب من الغاز المسال الأمريكي العام الماضي مقارنة مع 884 مليون متر مكعب بين يناير كانون الثاني ويوليو تموز من العام الحالي.

تشغل الشركة خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز وبنية تحتية بحرية للغاز المسال.

تشمل وحداتها الخارجية بوتاش إنترناشونال المحدودة وشركة البترول الدولية التركية (تبيك). تملك الشركة أيضا 30 بالمئة من خط أنابيب الغاز تاناب من خلال وحدة محلية.

البنية التحتية للغاز المسال

لتركيا مرفآن بحريان للغاز المسال، أحدهما تملكه بوتاش، والثاني لشركة إجيجاز المملوكة ملكية خاصة.

تملك تركيا أيضا وحدتين عائمتين لتخزين الغاز المسال وإعادة تغويزه، واحدة تملكها بوتاش والثانية تملكها إتكي ليمان الخاصة.

تعتزم بوتاش بناء وحدة عائمة ثالثة في شمال بحر إيجه.

إلى جانب حصة بوتاش البالغة 85 بالمئة من واردات الغاز التركية العام الماضي، استوردت سبع شركات خاصة (إنركو إنرجي وأكفل جاز وبوسفوروس جاز وباتي هاتي وكيبار إنرجي وإجي جاز وأوراسيا جاز وشل إنرجي) 7.7 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي.

توبراش

توبراش أكبر شركة تكرير تركية بطاقة معالجة تبلغ 30 مليون طن من خلال أربع مصافي تكرير. الشركة الخاصة ملزمة بموجب القانون التركي بشراء النفط المنتج محليا. تستورد الشركة نفطها وتمتثل للعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

سوكار

شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار تملك شركة التكرير التركية الأخرى ستار البالغة طاقتها عشرة ملايين طن. الشركة ملتزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران.