سكاي نيوز: وصول 75 أسيرا محررا موالين للحكومة اليمنية إلى مطار عدن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصل 75 من أصل 151 أسيرا محررا مواليا للحكومة اليمنية، الجمعة، إلى عدن، وذلك في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي.

ونقلًا عن «سكاي نيوز عربية»، صباح الجمعة، وصلت طائرة خاصة تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى مطار عدن، الجمعة، لنقل أسرى من مليشيات الحوثي إلى صنعاء.

ويتم استكمال الإجراءات الخاصة بـ201 أسيرا حوثيا عقب نقلهم على متن حافلات إلى مطار عدن، استعدادا لنقلهم بطائرة الصليب الأحمر إلى صنعاء.

وكانت الحكومة قد أفرجت الخميس عن 470 حوثيا مقابل إفراج الأخير عن 240 تابعين للحكومة.

وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرا، كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.