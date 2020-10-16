الفلبين قلقة بشأن تمويل خطة كوفاكس العالمية لتوفير لقاح مضاد لكورونا

أعرب وزير العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، فورتوناتو ديلا بينا، عن قلق بلاده من الانضمام إلى خطة "كوفاكس" العالمية لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث تتطلب المشاركة في هذه الجهود أن تمول الحكومات هذه الخطة.

وللانضمام إلى خطة كوفاكس العالمية، فإنه يتعين على حكومة الفلبين تخصيص أموال تغطي 3 بالمئة من سكانها من أجل حصولها على جرعات لنحو 20 بالمئة من السكان بمجرد الموافقة على اللقاح.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ديلا بينا قوله في إيجاز صحفي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس :"ماذا لو كان هناك احتمال بشأن عدم تجاوز أي من اللقاحات في خطة كوفاكس مرحلة التجارب السريرية؟... ماذا سيكون مصير أموالنا المخصصة لهذه الخطة".

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أعلن في 15 سبتمبر الماضي أن قانون البلاد يمنع الحكومة من دفع أموال بشكل مسبق لشراء منتجات غير موجودة.