الصحة تنفي تحمل المواطنين تكاليف إضافية في جلسات الغسيل الكلوي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إنه في ظل التزام الدولة المصرية ووزارة الصحة؛ بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ونظرا لزيادة أسعار مستلزمات الغسيل الكلوي بسبب المتغيرات العالمية، فإن وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، قرر زيادة قيمة المبالغ التي تتحملها المجالس الطبية المتخصصة مقابل جلسات الغسيـل الكلوي إلى 500 بدلا من 325 جنيه، وذلك بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمة.



وأكد عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن وزارة الصحة والسكان ستتحمل هذه المبالغ بشكل كامل من خلال منظومة العلاج على نفقة الدولة وسيظل المرضى يتلقون الخدمة «مجانا».