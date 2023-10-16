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تنظم لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الاثنين، ندوة تحت عنوان "العرب وحرب أكتوبر".

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة، إن الندوة تأتي في إطار الفعاليات التي تقوم بها لجنة الشئون العربية بالنقابة في العيد الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة ومرور 50 عاما عليها.

وأوضح أنه سيشارك في نقاشات الندوة اللواء طيار سمير عزيز واللواء مجدي شحاتة والخبير الاستراتيجي د. عبد العليم محمد، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

ومن المقرر أن تقام الندوة في السادسة مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة.