منتدى القاهرة يطلق حوارا دوليا حول الأزمات العالمية وكيفية الخروج منها

خبراء: الإصلاح الهيكلي والشفافية في الإنفاق الحكومي أخرجت اليونان من أزمة الديون.. وخفض العملة الطريق السهل

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤتمره السنوي الأول "منتدى القاهرة"، والذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، الحدث الدولي الأول من نوعه، والذي يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددًا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من "مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول".

وقالت الدكتورة عبلة اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن هذا الحدث الدولي المهم الذي ينظمه المركز هو بداية لعدد من المؤتمرات التي سيعقدها المركز سنويًا، على غرار المؤتمرات الدولية التي تعقدها مراكز الفكر في العديد من دول العالم والتي تسعى لفتح حوار بين نخبة من أهم الخبراء الدوليين حول أهم التحديات والقضايا العالمية وتأثيراتها، معربة عن سعادتها بأن يكون المركز جزءًا من هذه المؤتمرات الدولية.

من جانبه قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية: "نواجه حاليا عددا كبيرا من التحديات والأزمات العالمية، وهناك نشاط ملحوظ في دول الجنوب العالمي، حيث يضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية على عاتقه مناقشة التحديات ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضا المشاركة في الحوار الدولي حول أهم القضايا العالمية، ومشاركة الرؤى والأفكار سعيا لإحداث الأثر المرجو".

بدوره أعرب ستيفن كروجر، المدير القُطري لمصر، مؤسسة كونراد أديناور، عن سعادته بمشاركة المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تنظيم هذا الحدث كأول حدث لمؤسسته في مصر، لافتا إلى قيامهم بدعم قضايا الشباب في إفريقيا وقضايا الطاقة والقضايا الجيوسياسية، والتحول التكنولوجي في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية، وسيعزز التعاون مع مؤسسات الفكر مواجهة هذه التحديات.

فيما قدم سيميون جي تسوموكوس، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي ديلفي، التهنئة للمركز المصري على مبادرته الرائعة لتنظيم هذا الحدث سنويا سعيا لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم القضايا الدولية، لافتًا إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات من أبرزها الصراعات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول الأفريقية، وتدهور المناخ، وتراكم الديون، والتطورات التكنولوجية المتسارعة.

ولفت إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوتر الذي يحدث على صعيد المنطقة مما يؤثر سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود والتعاون الدولي لتحقيق الاستقرار لدول المنطقة.

وناقشت أولى جلسات المؤتمر التجربة اليونانية في الإصلاح الاقتصادي بعنوان: "التجربة اليونانية.. إجراءات إصلاحية مؤلمة ولكن فعالة.. فهل من دروس مستفادة لمصر والدول النامية الأخرى؟".

وشارك فيها كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهاري ثيوهاريس عضو البرلمان اليوناني للديمقراطية الجديدة ونائب وزير المالية للشئون الضريبية سابقا بدولة اليونان، والدكتور نيكوس فيتاس، المدير العام مؤسسة البحوث الاقتصادية والصناعية وأستاذ الاقتصاد بجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال، وأدارتها الدكتورة عبلة عبد اللطيف.