إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الغردقة - سفاجا

شهد طريق الغردقة - سفاجا جنوب البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي "سوزوكي"، أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام.

وحصلت "الشروق" على أسماء المصابين في الحادث، وهم: محمد سيد عبدالهادي، 24 سنة، "اشتباه كسر بالذراع الأيسر"، حازم جمال علي، 35 سنة، "اشتباه كسر بالساق اليمنى والذراع الأيسر"، سامح رضا حسين، 32 سنة، "كدمات بالرقبة والصدر"، باسم سمير صالح، 20 سنة، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"،

لبيب أحمد لبيب، 32 سنة، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، مجدي عبدالمسيح عياد، 30 سنة، "خلع بالكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم"، مصطفى حسين إبراهيم، 26 سنة، "كسر بالذراع الأيمن"، محمد نافع عبدالستار، 23 سنة، "كدمات متفرقة بالجسم"، ياسر أنور عبدالستار، 23 سنة، "كدمات متفرقة بالجسم".

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.