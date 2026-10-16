الرئيس الأرميني: إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون مع دول إفريقيا

قال الرئيس الأرميني فاهاجان خاتشاتوريان، إنه على الرغم من أن التواصل مع إفريقيا يُعتبر جديدًا نسبيًا بالنسبة لأرمينيا، فإن الجانب الأرميني يرى إمكانات كبيرة في تطوير العلاقات مع دول القارة بأكملها.

وذكرت المكتب الرئاسي الأرميني - في بيان بثته وكالة أنباء «أرمنبريس» الرسمية اليوم /الخميس/ - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الأرميني مع ئيس زنجبار حسين علي ميوني، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي «كوب 17» المنعقد في يريفان.

وجاء في البيان أن "ميوني، توجه بالشكر للرئيس الأرميني على الدعوة وحفاوة الاستقبال، مسلطًا الضوء على أهمية عقد المؤتمر في أرمينيا وعلى زيارته في دفع أجندة التعاون الثنائي قدمًا.

وأشار الجانبان إلى وجود إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على تطوير التعاون مع زنجبار في قطاع السياحة.