سمير فرج: الفريق سعد الدين الشاذلي الوحيد الذي عاد بعرباته ومعداته سليمة بعد 1967

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الفريق سعد الدين الشاذلي كان من أبرز القادة العسكريين في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أنه شارك في الحرب العالمية الثانية، وأسّس قوات المظلات في مصر، كما قاد الكتيبة 75 مظلات خلال العدوان الثلاثي، وشارك بها في مهمة حفظ السلام بالكونغو، التي تعد أول كتيبة مصرية لحفظ السلام هناك.

وأضاف "فرج" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أمس الخميس، أن "الشاذلي" شارك في حروب 1956 و1967 واليمن، وقاد مجموعة خلال حرب 1967، وكان الوحيد الذي عاد بمعداته وعرباته سليمة، كما تولى قيادة منطقة البحر الأحمر خلال حرب الاستنزاف، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973.

وأشار إلى أن أصعب المواقف التي مر بها "الشاذلي" مشاهدته تكريم الرئيس الراحل أنور السادات لقادة حرب أكتوبر في مجلس الشعب، بينما كان هو جالسًا في منزله يشاهد التكريم عبر التلفزيون، معتبرًا أن هذا الموقف كان من أكثر الأمور قسوة عليه.

واستكمل أن اسم "الشاذلي" أُطلق على محور في اتجاه الإسماعيلية وميدان بمدينة الغردقة، إلى جانب إطلاق اسمه على إحدى دفعات الكلية الحربية وافتتاح مدرسة تحمل اسمه.