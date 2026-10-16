 الإنتربول يعتقل 95 مشتبهًا به في حملة عالمية ضد صور الاعتداء على الأطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإنتربول يعتقل 95 مشتبهًا به في حملة عالمية ضد صور الاعتداء على الأطفال

الإنتربول
الإنتربول

نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 12:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 12:43 ص

 قالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في بيان لها اليوم الخميس،  إن الشرطة اعتقلت 95 مشتبها به في عملية دولية ضد نشر مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

وشاركت 17 دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا، ومن بينها البرازيل وكولومبيا والأرجنتين وإسبانيا وإيطاليا  في تنفيذ أربع عمليات شرطية بين مارس  وسبتمبر الماضي.

ونفذ المحققون 127 أمر تفتيش.

وقال ستيفن فراي، المدير التنفيذي لدعم التحقيقات في الإنتربول: "خلف كل ملف طفل تعرض للاعتداء، ويتعرض لصدمة متجددة في كل مرة يُعاد تداول تلك الصور"، مضيفا : "أينما يتحرك الجناة، يجب أن يكون تحركنا أسرع".

ووفقًا للإنتربول، يستخدم الجناة بشكل متزايد المنصات الرقمية للاستغلال الجنسي للأطفال وتنسيق الاعتداء وكسب المال من المحتوى غير القانوني.


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