إعلامي سعودي: سيطرة الحوثيين على مناطق باليمن لا تعني امتلاكهم دعمًا شعبيًا مطلقًا

قال الإعلامي السعودي ناصر حبتر إن جماعة الحوثي تواجه تراجعًا في سيطرتها داخل اليمن، في ظل الخسائر التي تتكبدها على الجبهة العسكرية.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية، بدعم من القوات المشتركة بقيادة السعودية، أسهمت في إرباك المشهد الداخلي للجماعة.

وأوضح أن سيطرة الحوثيين على مناطق داخل اليمن لا تعني امتلاكهم دعمًا شعبيًا مطلقًا، معتبرًا أن جانبًا من نفوذهم يستند إلى استخدام السلاح والضغط على السكان، في ظل تراجع قدرتهم على الاحتفاظ بحاضنتهم الداخلية.

وأكد الإعلامي السعودي أن الجماعة تستهدف مشايخ القبائل اليمنية وتعمل على إخضاع التجمعات القبلية من خلال تفجير منازل بعض القيادات القبلية، موضحًا أن البنية القبلية في اليمن تمنح المشايخ مكانة مؤثرة، وأن استهدافهم يمثل إحدى الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتعزيز نفوذها.

وأشار حبتر إلى أن الحوثيين يستقطبون الأطفال ويدفعون بهم إلى مناطق القتال، لافتًا إلى ما وصفه باستخدامهم في سحب جثامين القتلى من ساحات المواجهات، بدلًا من وجودهم في المدارس والحصول على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية، داعيًا الأسر اليمنية إلى حماية أبنائها وإبعادهم عن التجنيد في صفوف الجماعة.

وشدد الإعلامي السعودي على أن الأوضاع المعيشية في اليمن تزداد صعوبة في ظل استمرار عدم صرف رواتب المعلمين والعاملين في القطاع العام، مؤكدًا أن الأطفال والموظفين والمدنيين يتحملون جانبًا من تداعيات الصراع، في وقت تتواصل فيه المواجهات العسكرية والتحديات الإنسانية في البلاد.