حقوقي فلسطيني: اللجنة المصرية لدعم شعب غزة ركيزة أساسية لتعزيز صمود الفلسطينيين

أشاد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي، بالدور المحوري والبارز الذي تلعبه اللجنة المصرية لدعم شعب غزة، مؤكدًا أنها تمثل دعامة رئيسية في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين من خلال إنشاء المخيمات، وتوزيع مواد الإيواء، وتقديم الدعم اللوجيستي والغذائي والتعليمي.

وقال الدكتور صلاح عبد العاطي - في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا لايف» الإخبارية، اليوم /الخميس/ - إنه "في ضوء المخاطر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل يومي والكارثة الإنسانية جراء حرب الإبادة، وخاصة في قطاع غزة، فإن التدخلات الميدانية المصرية من لجنة إغاثة غزة تسهم بشكل كبير في الحد من هذه المخاطر وتعزيز صمود المواطن في مواجهة عدد كبير من التحديات، في ظل هذه الاحتياجات المتزايدة يومًا بعد الآخر".

وأضاف أن "إسهامات اللجنة تمتد لتشمل مهام حيوية تعجز عنها البلديات وأجهزة الدفاع المدني جراء التدمير الممنهج، مثل إزالة الأنقاض، وانتشال جثامين الشهداء، ونقل النازحين من المباني المدمرة"، لافتًا إلى أن "هذه الجهود المصرية تتكامل مع التدخلات الإنسانية الدولية، رغم العراقيل المستمرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي لتعطيل إيصال المساعدات الإنسانية".

وأشار الدكتور صلاح عبد العاطي، إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استخدام كافة أساليب الضغط لمضاعفة معاناة المدنيين"، منوهًا بأن "العمليات العسكرية دمرت نحو 92% من المباني والمنشآت الخدمية، بما فيها المستشفيات والمدارس والبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي، فضلًا عن الانقطاع الكلي للكهرباء".

وحذر من أن هذه السياسات المأساوية تهدف إلى فرض بيئة طاردة لإبادة السكان وتهيئة الظروف لتهجيرهم خارج القطاع، مشددًا على أن الوضع الآن في غزة يتطلب مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن هذا ما يهدف إليه الاحتلال من فرض واقع معيشي صعب ومأساوي للغاية.

يشار إلى أن طواقم وآليات اللجنة المصرية لإغاثة أهل غزة نفذت إخلاءً للسكان وإزالةً لمبنى آيل للسقوط في مخيم الشاطئ غرب غزة، لما يشكله من خطر على حياة الأهالي، في تدخل ميداني يجسد حرص اللجنة على حياة الأرواح والحد من المخاطر التي تهدد المواطنين.