الجيش السوداني يعلن مقتل عشرات في قصف مراكز قيادة للدعم السريع بنيالا

أعلن الجيش السوداني، الجمعة، تنفيذ ضربات جوية على مراكز قيادة وتمركزات لقوات الدعم السريع بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور (غرب) قال إنها أسفرت عن مقتل عشرات من عناصرها.

وقال الجيش، في بيان مقتضب، إن قواته الجوية "نفذت نهار اليوم (الجمعة) ضربات مركزة على مراكز قيادة مليشيا الدعم السريع وتمركزات مرتزقتها بمدينة نيالا".

وأضاف أن الضربات أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع وتدمير مراكز قيادة تابعة لها.

وأكد الجيش أنه سيواصل متابعة تجمعات قوات الدعم السريع والعناصر التي تقاتل إلى جانبها ومراكز قيادتها.

وتعد نيالا المركز الإداري والعسكري لقوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها ضمن "تحالف السودان التأسيسي" (تأسيس)، الذي يتخذ من المدينة مقرا له.

وفي وقت سابق الجمعة، ادعت قوات الدعم السريع أن الجيش السوداني قصف سوقا للمواشي في نيالا باستخدام طائرة مسيّرة، ما أسفر عن سقوط قتلى مدنيين، وفق بيان لها.

ولم يتضح ما إذا كانت الضربات التي أعلنها الجيش هي ذاتها التي تحدثت عنها قوات الدعم السريع، كما لم يتسن التحقق بصورة مستقلة من حصيلة القتلى أو طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف.

ومن أصل 18 ولاية في السودان، تسيطر قوات الدعم السريع على معظم مناطق ولايات إقليم دارفور الخمس غربي البلاد، باستثناء أجزاء من ولايتي شمال وغرب دارفور لا تزال تحت سيطرة الجيش.

في المقابل، يسيطر الجيش على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في شمال البلاد وشرقها ووسطها وجنوبها، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص، وسط تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.