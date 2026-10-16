وزير العلاقات الدولية الجنوب إفريقي يؤكد أهمية توسيع التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر

أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا، اليوم الخميس، أهمية توسيع التبادلات التجارية بين الجزائر وبلاده لتشمل مختلف المجالات، مع الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح لامولا - في تصريح صحفي عقب لقائه والوفد المرافق له الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية (واج) - أنه نقل إلى الرئيس الجزائري تحيات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين البلدين.

ولفت إلى أن لقاءه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يأتي في ختام اجتماع التقييم المرحلي للدورة السابعة للجنة الثنائية المشتركة بين الجزائر وجنوب إفريقيا، شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز في مسار علاقات التعاون بين البلدين، والسعي إلى توسيع نطاق هذا التعاون ليشمل العديد من المجالات الاقتصادية، على غرار الكهرباء والغاز والصناعة الصيدلانية والزراعة، وكذا البحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأشار لامولا، في سياق ذي صلة، إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حمّله نقل تحياته إلى الرئيس سيريل رامافوزا، وتمنياته بالتوفيق في المساعي الرامية إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والمجالات الأخرى التي من شأنها أن تتيح لهاتين القوتين الاقتصاديتين العمل معًا بشكل وثيق ومتكامل.

وحول الآفاق المستقبلية للتعاون الثنائي بين البلدين، أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب إفريقيا رونالد لامولا ضرورة تكثيف الجهود من أجل الارتقاء بمستوى المبادلات التجارية بين البلدين وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات.