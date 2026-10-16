زيلينسكي يبحث مع روته حزما جديدة للدفاع الجوي

بحث الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي /ناتو/، مارك روته، حزما جديدة للدفاع الجوي والهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان اليوم الخميس في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي، حسبما أعلن زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

وكتب زيلينسكي: "بدأت زيارتي إلى بروكسل بلقاء مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته. وكما هو الحال دائما، نحن ننسق بشكل وثيق لتوفير حماية وأمن أكبر لأوكرانيا".

وأشار إلى أن "روسيا ردت على محاولة أخرى من جانب الرئيس الأمريكي للحد من حدة الهجمات، بشن موجات جديدة من الضربات استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، والمباني السكنية، ومرافق أخرى".

وأوضح زيلينسكي أن "هذه الهجمات تفرض تحديات كبيرة، لا سيما في ظل القيود التي تؤثر على عمليات نظام "ستارلينك" في أوكرانيا". وفي هذا السياق، شدد زيلينسكي على أنه "من المهم استمرار إمدادات الدفاع من شركاء الناتو".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "ينطبق هذا بشكل خاص على الصواريخ الاعتراضية المخصصة للتصدي للصواريخ الباليستية، والذخائر الخاصة بطائرات 'إف-16'. نحن نعمل على حزم جديدة للدفاع الجوي؛ فكل يوم وكل ساعة، يمكن لهذه الحزم الجديدة أن تنقذ حياة الأوكرانيين. لقد ناقشنا هذا الأمر وقضايا مهمة أخرى خلال لقائنا. أشكر مارك على دعمه واستعداده للمساعدة".