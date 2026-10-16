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أصيب 7 أشخاص على الأقل، بينهم صحفية أمريكية، الجمعة، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد مزارعين وقاطفي زيتون في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وأحرقوا 3 مركبات فلسطينية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء مستوطنين بالضرب على مزارعين أثناء قطف الزيتون في بلدة أبو فلاح شمال شرقي رام الله (وسط).

وأوضحت أن المصابين امرأة تبلغ 63 عاما ورجلا يبلغ 40 عاما، مشيرة إلى نقلهما إلى المستشفى.

وفي بلدة برقا شرقي رام الله، أعلنت الجمعية تعامل طواقمها مع 4 إصابات جراء هجوم للمستوطنين على مزارعين.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية إن الإصابات تركزت في الرأس والظهر واليد، فيما تعرض صحفي أجنبي للرش بغاز الفلفل خلال الهجوم.

وفي بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، أفادت مصادر محلية للأناضول بأن مستوطنين هاجموا قاطفي زيتون وأحرقوا 3 مركبات فلسطينية في منطقة النبعات.

وأضافت أن صافرات الإنذار أطلقت في البلدة لتحذير السكان من هجوم المستوطنين.

وفي البلدة ذاتها، قالت منظمة "البيدر" إن الصحفية الأمريكية والمتضامنة الأجنبية هايدي لافين أصيبت جراء اعتداء مستوطنين عليها بحماية قوات الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أن لافين نُقلت إلى المستشفى الاستشاري لتلقي العلاج.

وفي بلدة رمون شرقي رام الله، أفادت المنظمة بأن مستوطنين اعتدوا على مزارعين وطردوهم من أراضيهم أثناء قطف الزيتون.

وفي بلدة قبلان جنوبي نابلس (شمال)، لاحق مستوطنون امرأة فلسطينية واعتدوا عليها بالضرب وسرقوا محصول الزيتون الخاص بها، وفق المنظمة.

وأضافت أن اعتداءات المستوطنين طالت أيضا مزارعين وقاطفي زيتون في المنطقة الشرقية من قرية بورين وبلدة مجدل بني فاضل جنوبي نابلس.

وفي بلدة عرابة جنوب غربي جنين (شمال)، اعتدى مستوطنون على منازل عائلة الرحال، وفق المصدر ذاته.

وتأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع موسم قطف الزيتون، الذي يشكل مصدر رزق أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويواجه المزارعون الفلسطينيون خلال الموسم تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، تشمل الاعتداء الجسدي وسرقة المحاصيل ومنع الوصول إلى الأراضي الزراعية.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.