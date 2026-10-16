باكستان تأمر بتفتيش جميع المدارس الخاصة في إقليم خيبر باختونخوا بعد مقتل 34 طفلا

أمرت السلطات الباكستانية بإجراء عمليات تفتيش لجميع المدارس الخاصة في إقليم خيبر باختونخوا شمال غرب البلاد، بعد انهيار سقف مدرسة، ما أسفر عن مقتل 34 طفلا ومدرس واحد، بينما ذكر بعض أقارب الضحايا أنه تم الإبلاغ عن ضعف في هيكل المبنى.

وأعلنت الحكومة الإقليمية عن بدء تحقيق بشأن سبب انهيار سقف مدرسة الخير أمس الخميس، حيث طالبت أسر الضحايا بالعدالة. وقال أحد أفراد الأسر المتضررة على الأقل إنه حذر مالك المدرسة بشأن تسريبات.

وألقت الشرطة أمس الخميس القبض على مالك المدرسة، محمد خان. وقال رئيس شرطة بيشاور، سعيد أحمد إن المبنى ضعيف هيكليا وقال خان لرجال الشرطة إن الأمطار التي سقطت مؤخرا تسببت في ضعف أحد أسقف المدرسة.

ويوجه الأمر الحكومي، الذي اطلعت عليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب) إدارة التعليم في إقليم خيبر باختنونخوا بتشكيل لجان على مستوى المناطق لتفتيش مباني المدارس الخاصة بمختلف أنحاء الإقليم وتقديم النتائج والتوصيات في غضون ثلاثة أيام.