السلطات الفرنسية: إصابة 19 شخصا في تصادم بين حافلة وقطار بنفق المانش

قالت السلطات الفرنسية إن حافلة صغيرة تقل سائقي شاحنات اصطدمت بقطار ينقل المركبات عبر نفق المانش الرابط بين فرنسا وإنجلترا يوم الخميس، مما أدى إلى إصابة 19 شخصا وتعطيل حركة المرور عبر المانش لفترة وجيزة.

وقالت الإدارة الإقليمية في بيان إن الحافلة الصغيرة كانت متجهة نحو مدخل النفق عندما انحرفت عن مسارها واصطدمت بجانب القطار المكوكي.

وتم نقل شخصين إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة ولكنها لا تشكل خطرا على حياتهما، بينما تعرض 17 آخرون لإصابات طفيفة. وكان سائق الحافلة الصغيرة من بين المصابين.

وهرع إلى الموقع حوالي 200 من طواقم الطوارئ والإنقاذ. وأفادت السلطات بتعليق حركة قطارات نقل المركبات عبر النفق لمدة 90 دقيقة، قبل أن تُستأنف تدريجياً في وقت متأخر من المساء، في حين لم تتأثر رحلات قطارات 'يوروستار' للركاب أو خدمات الشحن.

ونقل نفق المانش، الذي افتتح عام 1994، نحو 4ر3 مليون مركبة العام الماضي، بالإضافة إلى الملايين من ركاب قطارات يوروستار.