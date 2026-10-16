ضربات روسية تقطع الكهرباء عن 370 ألف أوكراني

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قال حاكم منطقة فولين الأوكرانية رومان رومانيوك على تطبيق تليجرام إن هجمات بطائرات بدون طيار "درونز" روسية ‌على المنطقة المتاخمة لبولندا تسببت في انقطاع الكهرباء عن 370 ألف شخص، وأصابت منشأة تضم استثمارات أجنبية، كما أسفرت ⁠عن إصابة شخصين.

وقالت الشرطة الوطنية الأوكرانية، إن 5 أشخاص آخرين أصيبوا عندما استهدفت طائرات مسيرة مبنى سكنيا في مدينة أومان بوسط أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز عبر للأنباء.

وأفادت شركة دي.تي.إي.كيه، أكبر مزود خاص للطاقة في أوكرانيا، عبر منصة ‌إكس ⁠بأنه جرى تطبيق انقطاعات كهرباء طارئة في العاصمة كييف في أثناء الهجمات الروسية.

من جانبها، قالت القوات المسلحة البولندية ⁠على منصة "إكس" إن بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، دفعت بطائرات ⁠مقاتلة لحماية مجالها الجوي خلال الهجمات الروسية على أوكرانيا، مضيفة ⁠لاحقا أنه لم يجر رصد أي انتهاك للمجال الجوي.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مراكز لوجستية وبنى تحتية للمواني في أوكرانيا، بالإضافة إلى سفن تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، استهداف مرافق البنية التحتية للمواني الأوكرانية، والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكشفت الوزارة عن استهداف المركز اللوجستي "بلوم" في مدينة تيبلودار بمقاطعة أوديسا، المُستخدم لتخزين شحنات عسكرية ومزدوجة الاستخدام مخصصة لإمداد القوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، استُهدفت سفينة شحن أثناء عبورها البحري، كانت تنقل معدات عسكرية إلى ميناء أوديسا".