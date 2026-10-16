«القمة» سر تراجع الزمالك عن «روتيشن» الحراس

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب استمرار مهدي سليمان في حراسة مرمى الفريق الأول للكرة، وذلك خلال مباراة الجيش الرواندي، والتي يلعب فيها بشكل أساسي، خلال جولة الذهاب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك اليوم الجمعة، مباراة الذهاب خارج ملعبه في العاصمة كيجالي، بينما يشارك مهدي سليمان لأول مرة أساسيا في دوري الأبطال بعدما اعتمد الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال عليه في الدوري فقط، مع تناوب محمد عواد ومحمد صبحي في المشاركة بالبطولات الأخرى مثل دوري أبطال أفريقيا، كما شارك الحارس الشاب محمود الشناوي، في كأس عاصمة مصر.

وأوضح المصدر أن أيمن طاهر مدرب الحراس، اتفق مع معتمد جمال المدير الفني على منح الثقة لمهدي سليمان بالمشاركة في مباراة الجيش، كونه قد تعرض لانتقادات بعد الأداء في مباراة القمة ضد الأهلي، الأمر الذي دفع للاعتماد عليه لإكسابه الثقة من جديد، وتم ذلك بعد جلسة مع ثلاثي الحراس.