 النواب الأمريكي تعليقًا على صفقة استيراد الديزل الروسي: ترامب يحاول إيجاد حلول لخفض أسعار الطاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النواب الأمريكي تعليقًا على صفقة استيراد الديزل الروسي: ترامب يحاول إيجاد حلول لخفض أسعار الطاقة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 4:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 4:07 ص

 علق رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون /اليوم الخميس/ على الصفقة المحتملة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستيراد الديزل الروسي إلى الولايات المتحدة بهدف خفض أسعار الوقود المرتفعة.

 

وقال جونسون- في تصريحات أوردتها وكالة أنباء /أسوشيتيد برس/:- "إن الرئيس ترامب يحاول التفكير خارج الصندوق من أجل إيجاد حلول لخفض أسعار الوقود المرتفعة التي تشغل الجمهوريين بشدة".

 

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن، في وقت سابق، أن روسيا وافقت على توريد كميات ضخمة من وقود الديزل للمساعدة في خفض الأسعار القياسية للوقود في الأسواق الأمريكية والعالمية.


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