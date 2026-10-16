تعرف على مواعيد مباريات منتخب الناشئين في بطولة كأس الخليج

استعرض الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات المنتخب الوطني للناشئي، مواليد 2009، ضمن بطولة النسخة الرابعة عشرة لكأس الخليج في هذه المرحلة السنية.

وتقام البطولة في قطر بداية من غدٍ، السبت، بمشاركة 8 منتخبات خليجية، بالإضافة لمنتخبي مصر والصين كضيفي شرف.

ويخوض منتخب مصر البطولة للمرة الأولى في تاريخه ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات السعودية والكويت والعراق واليمن.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره أمام نظيره السعودي غدًا، السبت، في السادسة إلا الربع مساءً على ملعب حمد الكبير.

وفي الجولة الثانية يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره منتخب في السادسة إلا الربع مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب سعود بن عبد الرحمن.

ثم يلعب منتخب الناشئين مع نظيره منتخب اليمن، في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة، على ملعب سعود بن عبد الرحمن كذلك.

ويختتم منتخب الفراعنة دور المجموعات بمواجهة قوية أمام العراق، في الثامنة من مساء الإثنين 26 أكتوبر، على ملعب حمد الكبير.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة، ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر وحتى 13 ديسمبر المقبلين.