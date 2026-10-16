المرور يضبط 106 ألف مخالفة متنوعة و42 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت الإدارة العامة للمرور حملاتها الأمنية والتفتيشية على مختلف الطرق بمستوى الجمهورية وتمكنت الحملات من ضبط 106 ألف مخالفة مرورية متنوعة و42 حالة تعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.

إذ تمكنت الحملات والتي استمرت على مدار الـ24 ساعة من ضبط 106273 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها: (السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائي - التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 1047 سائق تبين إيجابية 42 حالة تعاطي مواد مخدرة منهم.

كما تواصل الإدارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 527 مخالفة مرورية متنوعة (تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة)، وكذا فحص 150 سائقا تبين إيجابية 6 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة، وضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 8 أحكام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.