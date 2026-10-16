 رئيس الوزراء البولندي يؤكد مجددا دعم بلاده لأوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء البولندي يؤكد مجددا دعم بلاده لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 6:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2026 - 6:24 ص

   أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مجددا دعم بولندا وتضامنها مع أوكرانيا، وذلك عقب محادثات أجراها مع قادة أوروبيين في بروكسل على هامش قمة المجلس الأوروبي.

 

وكتب رئيس الوزراء البولندي - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم /الخميس/ - "بعد محادثاتي مع القادة الأوروبيين في بروكسل اليوم، أستطيع أن أؤكد لكم - يا أصدقائي الأوكرانيين الأعزاء ويا سيادة الرئيس زيلينسكي - أنكم لستم وحدكم".

 

وفي منشور لاحق، شدد رئيس الوزراء البولندي على العلاقات الودية التي تجمع بين بولندا وأوكرانيا.. قائلا: "نحن لسنا مجرد جيران، بل أصدقاء يمكنهم الاعتماد على بعضهم البعض في الأوقات الصعبة. ولن يغير أحد ذلك أبدا".


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