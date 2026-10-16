رئيس الوزراء البولندي يؤكد مجددا دعم بلاده لأوكرانيا

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، مجددا دعم بولندا وتضامنها مع أوكرانيا، وذلك عقب محادثات أجراها مع قادة أوروبيين في بروكسل على هامش قمة المجلس الأوروبي.

وكتب رئيس الوزراء البولندي - في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم /الخميس/ - "بعد محادثاتي مع القادة الأوروبيين في بروكسل اليوم، أستطيع أن أؤكد لكم - يا أصدقائي الأوكرانيين الأعزاء ويا سيادة الرئيس زيلينسكي - أنكم لستم وحدكم".

وفي منشور لاحق، شدد رئيس الوزراء البولندي على العلاقات الودية التي تجمع بين بولندا وأوكرانيا.. قائلا: "نحن لسنا مجرد جيران، بل أصدقاء يمكنهم الاعتماد على بعضهم البعض في الأوقات الصعبة. ولن يغير أحد ذلك أبدا".