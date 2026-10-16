يحل الزمالك ضيفًا على الجيش الرواندي، مساء اليوم الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يتطلع خلالها الفريق الأبيض إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، تسهّل مهمته قبل لقاء الإياب في القاهرة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره الجيش الرواندي في مباراة العودة يوم 24 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويدخل الزمالك المواجهة بهدف استعادة توازنه وتجاوز آثار خسارته أمام الأهلي بهدفين دون رد، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، سعيًا للعودة من رواندا بنتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل حسم التأهل على ملعبه ووسط جماهيره.

وكان الفريق الأبيض قد حجز مقعده في دور الـ32 بعدما تخطى عقبة إيه إس بورت الجيبوتي في الدور السابق.

من جانبه، حرص عبد الرحيم طالب، المدير الفني للجيش الرواندي، على حشد جماهير فريقه قبل المواجهة المرتقبة، مؤكدًا جاهزية لاعبيه لخوض اللقاء.

وقال طالب في تصريحات قبل المباراة: «لا توجد أي إصابات، فالجميع في كامل الجاهزية، والجميع متحمس لهذه المباراة. أتمنى، إن شاء الله، أن نكون جميعًا، جماهيرنا ومسؤولينا ولاعبينا، في أعلى مستويات التحفز يوم الجمعة».

ومن المقرر أن يصل معتمد جمال، المدير الفني للزمالك، إلى العاصمة الرواندية كيجالي في الثانية فجر الجمعة، للالتحاق ببعثة الفريق وقيادة اللاعبين خلال مواجهة الجيش الرواندي.

في المقابل، يغيب المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، عن قائمة المباراة، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي تستلزم فترة تتراوح بين 21 يومًا وأربعة أسابيع للتعافي.