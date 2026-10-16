ترامب: استئناف أوكرانيا الغارات على المصافي الروسية عار

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استئناف أوكرانيا الغارات على مصافي التكرير الروسية بأنه "عار" يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.
وقصفت أوكرانيا مصفاة نفط روسية بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تنسحب من وقف لإطلاق النار على منشآت الطاقة والذي كان ترامب قد أعلنه، وانتقد استعداد ترامب لإبرام اتفاقات مع موسكو.
وقال ترامب، في مقابلة مع قناة نيوزماكس الإخبارية بثت أمس الخميس، إن "كل ما يفعله هو رفع أسعار النفط العالمية. حسنا، أعتقد أن هذا عار"، وذلك بعد أن قصفت أوكرانيا مصفاة تابعة لشركة روسنفت جنوب شرق موسكو، والتي تساعد في إمداد العاصمة الروسية بالطاقة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأضاف ترامب: "هناك الكثير من الأهداف التي يمكنك استهدافها، لكن عندما تطلق النار على المصافي حيث ينتج وقود الديزل، ونحن بحاجة إليه والعالم بحاجة إليه، فإنه لا يقدم خدمة جيدة للعالم".
وأطلقت روسيا موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا مستهدفة منشآت الطاقة مثل محطات توليد الكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الإمدادات عن مئات الآلاف من السكان، وقال زيلينسكي لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن صبر بلاده نفد.
وتحاول إدارة ترامب التوسط للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022.
وقال ترامب متحدثا عن الرئيسين الأوكراني والروسي: "لست من المعجبين بزيلينسكي... أعتقد أنهما يرغبان في إنهاء الصراع، لكنني أجد التعامل مع زيلينسكي أصعب من التعامل مع بوتين".