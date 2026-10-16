ترامب: استئناف أوكرانيا الغارات على المصافي الروسية عار

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استئناف أوكرانيا الغارات على مصافي التكرير الروسية بأنه "عار" يؤدي ​إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وقصفت أوكرانيا مصفاة نفط روسية بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ​إن كييف تنسحب من وقف لإطلاق النار على ​منشآت الطاقة والذي كان ترامب قد أعلنه، وانتقد ⁠استعداد ترامب لإبرام اتفاقات مع موسكو.

وقال ترامب، ‌في مقابلة مع قناة نيوزماكس الإخبارية بثت أمس الخميس، إن "كل ما يفعله هو رفع أسعار النفط العالمية. ​حسنا، أعتقد أن هذا عار"، وذلك بعد أن قصفت أوكرانيا مصفاة تابعة لشركة روسنفت جنوب شرق موسكو، والتي تساعد في إمداد ​العاصمة الروسية بالطاقة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف ترامب: "هناك الكثير من الأهداف التي ​يمكنك استهدافها، لكن عندما تطلق النار على المصافي حيث ينتج ‌وقود ⁠الديزل، ونحن بحاجة إليه والعالم بحاجة إليه، فإنه لا يقدم خدمة جيدة للعالم".

وأطلقت روسيا موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا مستهدفة منشآت الطاقة مثل محطات ​توليد الكهرباء، مما ​أدى إلى ⁠انقطاع الإمدادات عن مئات الآلاف من السكان، وقال زيلينسكي لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن ​صبر بلاده نفد.

وتحاول إدارة ترامب التوسط ​للتوصل إلى ⁠اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022.

وقال ترامب متحدثا ⁠عن ​الرئيسين الأوكراني والروسي: "لست من المعجبين بزيلينسكي... ​أعتقد أنهما يرغبان في إنهاء الصراع، لكنني أجد التعامل مع زيلينسكي ​أصعب من التعامل مع بوتين".