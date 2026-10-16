مسئول أمريكي: روبيو يحث لبنان على عدم إعادة متفجرات مصادرة إلى حزب الله

قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أجرى محادثة مع الرئيس اللبناني جوزف عون حول مصادرة مئات الكيلوجرامات من المتفجرات التابعة لحزب الله.

وذكر المسئول أن روبيو حث عون على ضرورة محاسبة المسئولين عن شحن المتفجرات وتحمل تكلفتها وتوجيهها، كما شدد على أن إعادة المتفجرات إلى حزب الله أمر ينبغي ألا يكون وارد الحدوث على الإطلاق.

وأضاف المسئول أن روبيو حث على التواصل العسكري المباشر بين القوات اللبنانية والإسرائيلية “لفض النزاع”.

وصرح حسن فضل الله النائب عن حزب الله في وقت سابق إن متفجرات ضبطتها قوات الأمن اللبنانية الأسبوع الماضي تابعة للجماعة، مضيفا أن الحزب كان ينوي استخدام المتفجرات ضد إسرائيل.

وقال مسئول في حزب الله ومصدر أمني لبناني لوكالة رويترز إن المتفجرات المصادرة كانت معدة للاستخدام في طائرات بدون طيار "درونز" ملغومة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون أبلغ روبيو بأن "الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب".

وأضافت أن عون طلب من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف الهجمات على البلدات والقرى في جنوب لبنان والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم.

وفي الثاني من مارس الماضي، حظرت الحكومة اللبنانية تحديدا الأنشطة العسكرية لحزب الله بعد أن أطلقت الجماعة صواريخ على إسرائيل دعما لطهران، مما أدخل لبنان في دوامة الحرب الإقليمية التي اندلعت عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير الماضي.

وعقب ذلك، شنت طهران هجمات على إسرائيل ودول خليجية. وأسفرت الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه هذا العام عبر مفاوضات رعتها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل، تعهدت بيروت بنزع سلاح حزب الله، وهو ما يُفترض أن يؤدي بدوره إلى انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من لبنان.

لكن الجماعة ترفض إلقاء سلاحها ما دام هناك وجود لقوات الاحتلال في الأراضي اللبنانية وما دامت إسرائيل تواصل شن غارات في جنوب لبنان.