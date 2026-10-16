الجيش اليمني: إحباط هجوم حوثي في تعز ومقتل 16 عنصرا من الجماعة

أعلن الجيش اليمني، الجمعة، إحباط هجوم واسع شنّه الحوثيون في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، عقب مواجهات أسفرت عن مقتل 16 عنصرًا من الجماعة.

جاء ذلك في بيان صادر عن محور تعز العسكري التابع للجيش، نشره عبر حسابه على منصة شركة "فيسبوك".

وقال البيان: "تمكّنت قواتنا، مسنودة بالمقاومة الشعبية، من كسر هجوم واسع شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم في جبهة الشقب، البوابة الجنوبية لمدينة تعز، عقب مواجهات عنيفة استمرت نحو 8 ساعات".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت عن مصرع 16 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية وإصابة عدد آخر".

وأكد البيان أن "المليشيا فشلت في تحقيق أي تقدم ميداني أمام صمود قواتنا والمقاومة الشعبية".

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من الحوثيين على ما أورده الجيش في البيان.

وسبق أن أعلن الجيش اليمني، الجمعة، خوض معارك شرسة مع الحوثيين في محافظة تعز، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لجبهة الأقروض التابعة للقوات الحكومية.

وتندرج هذه التطورات ضمن تصعيد عسكري بدأ في يوليو الماضي، ويُعد الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي شهده اليمن عقب هدنة بدأت في أبريل 2022.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015، دعمًا للحكومة اليمنية.