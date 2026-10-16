مصرع شخص وابنته وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين بصحراوي المنيا الشرقي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي، قبلي مدخل دير السيدة العذراء بمركز سمالوط في المنيا، فجر اليوم الجمعة، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع أب وابنته وإصابة 9 آخرين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد قاسم، رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من مدخل دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة عدد من الأشخاص.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين مصرع عبد الوهاب سيد عبد الرحيم، 67 سنة، وابنته حنان، 35 سنة، والمقيمين بمركز مطاي، متأثرين بإصاباتهما جراء التصادم، فيما أصيب 9 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وتبين من التحريات أن قائمة المصابين تضم 9 أشخاص، وهم: محمود محمد علي، 33 سنة، ومقيم بقرية قلوصنا، وحسن شحاتة حسن، 33 سنة، ومقيم بقرية قلوصنا، ورضا غانم رشيد، 28 سنة، ومقيم بقرية التوفيقية، وإيمان عبد الوهاب عبد الحليم، 33 سنة، ومقيمة بمركز مطاي، وآمال سيد حسن، 50 سنة، ومقيمة بمطاي البلد، ورمضان محمد علي، 28 سنة، ومقيم بقرية قلوصنا، وزبيدة عبد الله محمد، 49 سنة، ومقيمة بمطاي البلد، ورحاب عبد الوهاب سيد، 25 سنة، ومقيمة بمطاي البلد، وعيد استاروس عبد الملك، 43 سنة، ومقيم بقرية حلوة.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالحادث بمعرفة الرائد محمد غلاب، معاون مباحث المركز، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب التصادم وملابساته.