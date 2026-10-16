رئيس كازاخستان يؤكد دعمه لعملية المصالحة الجارية بين أرمينيا وأذربيجان ويشدد على أهمية أمن الطاقة

أكد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، اليوم /الخميس/، دعمه لعملية المصالحة الجارية بين أذربيجان وأرمينيا، مُشددًا في الوقت نفسه على أهمية علاقات التعاون والشراكة من أجل مواجهة الأزمة الراهنة للطاقة.

وقال الرئيس الكازاخستاني - في كلمته بالدورة السابعة لمؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا "سيكا" المنعقد في العاصمة الأذرية باكو - إن "هذا التقارب بعد عقود من الخلافات العميقة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون".

وأشار - بحسب ما أوردته وكالة أنباء /ترند/ الأذرية - إلى أنه يمكن لمؤتمر "سيكا" أن يقدم مساهمة كبيرة في تنفيذ مشروعات رئيسة عابرة للحدود، مما يخلق فرصة لبناء جسور بين الشرق والغرب، مشددا على أن أمن الطاقة يواجه حالياً تهديداً بالتوقف التام، موضحًا أن "البنية التحتية للطاقة عبر الحدود تتأثر بشكل متزايد بالصراعات؛ ونتيجة لذلك، تظل أسواق الطاقة حول العالم غير مستقرة".

وأضاف الرئيس الكازاخستاني: "لهذا السبب بالتحديد، تلتزم كازاخستان بالشراكة؛ فقد وقعت كازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال إمدادات الطاقة الخضراء، مما يضع الأساس لـ (ممر الطاقة الخضراء في بحر قزوين)، الذي سيربط أنظمتنا الكهربائية ويتيح اندماجها بشكل أكبر مع الأسواق الأوروبية عبر البحر الأسود".