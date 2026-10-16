هجوم روسي يترك أجزاء من منطقة كييف بدون كهرباء

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية يوم الخميس أن أجزاء من العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها باتت بدون كهرباء عقب هجوم روسي على بنية تحتية حيوية للطاقة.

وقالت الوزارة إن المشتركين في أجزاء من المدينة ومنطقة كييف انقطعت عنهم الكهرباء عقب الضربة. وأضافت أن أعمال الإصلاح ستستأنف بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك. وصدرت تحذيرات من الطائرات المسيرة في العاصمة والمنطقة المحيطة بها وأجزاء أخرى من البلاد.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على منصة "تليجرام" إن الأضرار التي لحقت بمنشأة للطاقة في منطقة كييف أدت أيضا إلى انخفاض ضغط المياه في عدة مناطق بالعاصمة. وأضاف أن حطام طائرة مسيرة سقط في فناء منزل خاص، مما تسبب في اندلاع حريق في الطابق الأرضي.

بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 15 ألف شخص في منطقة فولين بغرب أوكرانيا باتوا بدون كهرباء عقب هجوم روسي على البنية التحتية للطاقة. وأوضح أن طواقم الإصلاح لم تتمكن من بدء أعمال الإعادة بسبب خطر التعرض للمزيد من الهجمات.

وتسببت الهجمات الروسية في انقطاع التيار الكهربائي عدة مرات هذا الأسبوع. ويوم الأربعاء، قال زيلينسكي إن مئات الآلاف من الأشخاص باتوا بدون كهرباء عقب الضربات الروسية.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من أربعة أعوام ونصف بدعم من الغرب.