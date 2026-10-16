إسرائيل ترفع حالة التأهب قبل 11 يوما من الانتخابات

رفعت إسرائيل، حالة التأهب الأمني قبل 11 يوما من الانتخابات العامة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن "إسرائيل رفعت مستوى التأهب خلال الأيام الأخيرة، تحسبا لاحتمال حدوث تصعيد أمني".

وأشارت إلى أن ذلك جاء مع قرب الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وأضافت الهيئة: "لا تتوفر في هذه المرحلة معلومات مؤكدة بشأن نية إيران أو حزب الله شن هجوم على إسرائيل، إلا أن الجيش الإسرائيلي يتابع التطورات عن كثب، ويصف هذه الفترة بأنها حساسة، في ظل مؤشرات وتطورات على مختلف الجبهات".

وتابعت: "عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اجتماعا أمنيا بمشاركة كبار المسؤولين في المنظومة الأمنية".

وأردفت الهيئة: "خلال الأيام الأخيرة، حذر نتنياهو ورئيس أركان الجيش إيال زامير من احتمال حدوث تصعيد، حيث قال زامير إن احتمالات التصعيد ازدادت في ضوء التحذيرات المتكررة على مختلف الجبهات وحساسية هذه الفترة".

وفي 13 يونيو 2025، اندلعت مواجهة بين إسرائيل وإيران استمرت 12 يوما، جرى خلالها استهداف إسرائيل منشآت نووية حيوية، مثل نطنز وفوردو، ومواقع عسكرية إيرانية، فيما ردت طهران بإطلاق موجات مكثفة من الصواريخ الباليستية وفوق الصوتية والمسيّرات نحو مدن وقواعد إسرائيلية.

وفي 28 فبراير 2026، عقب تعثر المفاوضات الدبلوماسية، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية مشتركة منسقة ومباغتة ضد إيران، أسفرت ضربتها الأولى عن مقتل قادة كبار في النظام الإيراني، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس الماضي، بدأت مواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أسفرت عن استشهاد 4 آلاف و389 شخصا وإصابة 12 ألفا و424 آخرين، وفق إحصائية صادرة في 12 أكتوبر الجاري.

وفي 26 يونيو الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب اتفاق "صيغة إطار" برعاية أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلا أن إسرائيل تواصل هجماتها جنوبي لبنان.