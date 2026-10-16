تقام اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتا الزمالك أمام الجيش الرواندي، وبيراميدز أمام المريخ بنتيو، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

المريخ بنتيو (جنوب السودان) × بيراميدز – 4 مساءً

الجيش الرواندي × الزمالك – 7 مساءً

ستار سبورت أكاديمي × نهضة بركان – 7 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو لاكورونيا × ليفانتي – 10 مساءً – beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فروسينوني × ساسولو – 9:45 مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لو مان × تولوز – 9:45 مساءً – beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت × كولن – 9:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية × أبها – 4:15 مساءً – قناة ثمانية

مواعيد مباريات الدوري التركي

تشوروم بيليديسبور × ريزة سبور – 8 مساءً