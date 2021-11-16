مصادر لـ الشروق: معيتيق يحصل على بطاقته الانتخابية استعدادا للترشح لرئاسة ليبيا

أفادت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، اليوم الثلاثاء، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق حصل على بطاقته الانتخابيه من المركز الانتخابي المسجل به، وذلك استعدادا لترشحه لرئاسة ليبيا.

ورجحت المصادر أن يقدم معيتيق أوراق ترشحه للرئاسة الليبية خلال أيام وتحديدا بحلول يوم الجمعة.

ومعيتيق هو من أبرز رجال الأعمال الليبيين ويحظى بتقدير كبير داخل الأوساط في ليبيا، وينحدر من مدينة مصراتة وقاد عملية التواصل مع المنطقة الشرقية التي كانت نتائجها توحيد الميزانية وتوحيد سعر الصرف وفتح المجال الجوي بين بنغازي وطرابلس ومصراته.

ويعرف عن معيتيق بأنه يتمتع بعلاقات دولية كبيرة في الاتحاد الاوروبي وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا.