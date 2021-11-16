الهجرة: الجالية المصرية بكندا تساهم بـ100 ألف دولار لدعم حياة كريمة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المصريين بالخارج يكنون كل الولاء والانتماء لوطنهم الأم مصر، مشيرة إلى استجابة الجالية المصرية في كندا لدعوة أسقفية الخدمات بالكنيسة المصرية وقاموا بالمساهمة بـ100 ألف دولار لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عن طريق مؤسسة Blessed Canada إحدى مؤسسات المجتمع المدني بكندا.

جاء ذلك عقب الإعلان عن تدشين موقع إلكتروني موجه للجالية المصرية في كندا للترويج للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعرض الأنشطة التي تقوم بها، وتسهيل مساهمة المصريين بكندا في دعم المبادرة التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين.

وثمنت مكرم -في بيان للوزارة اليوم- سرعة استجابة المصريين بالخارج النابعة من هذا الانتماء والولاء، مشيرة إلى أن البروتوكول الذي تم توقيعه جاء عقب رغبة المصريين بالخارج بالمساهمة والمشاركة في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر ، حيث تعد هذه أولى فعاليات البروتوكول الموقع بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في "أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية"، ومؤسسة "حياة كريمة".

وقالت وزيرة الهجرة إن هذه الفعالية مستمرة في دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للجالية المصرية في كندا، وسيتم إطلاق العديد من الفعاليات لكافة الجاليات المصرية بالخارج بكافة الدول للترويج للمبادرة وتسهيل مشاركتهم ومساهمتهم بها.

وأعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها بتوقيع البروتوكول، لافتة إلى أهميته وأنه يعد خطوة جديدة لتكامل الجهود بالدولة المصرية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما أنه من ضمن الجهود التي تعمل عليها وزارة الهجرة بملف إدماج المصريين بالخارج في جهود التنمية التي تحدث على أرض مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ويأتي بروتوكول التعاون إيمانًا من الأطراف الثلاثة لدعم تنفيذ أعمال وأهداف مبادرة "حياة كريمة" بالتنسيق وتكامل الجهود المبذولة والتي تستهدف تحسين جودة حياة المواطن والأسر الأكثر احتياجا وفي الوقت ذاته ما يساعد جهود الدولة المصرية لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك في إطار توحيد جهود الدولة في ملف الفقر للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير الدعم المالي بما يساعد على رفع معيشة الفرد وتحسين جودة حياة المواطنين.