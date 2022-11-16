أبو مازن يرأس اجتماعًا للجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم /الثلاثاء/، اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد أبو مازن - في مستهل الاجتماع - على أن إعلان الاستقلال الذي يصادف اليوم والذي أعلنه الشهيد الرمز ياسر عرفات في المجلس الوطني عام 1988، حدد طبيعة دولة فلسطين كدولة ديمقراطية وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.

ووجه الرئيس الفلسطيني التحية إلى شهداء الشعب الفلسطيني العظام وإلى الأسرى الأبطال الرازحين خلف قضبان زنازين الاحتلال وإلى الجرحى، وكل أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات، وفي قطاع غزة وإلى أهل فلسطين الصامدين في عاصمتهم الأبدية "القدس".

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رفضها ألمساس بالمنظمة وخلق كيانات بديلة لها، وأدانت التحركات الرامية للمساس بشرعية المنظمة التي تدعو لها أطراف لا تؤمن بالمنظمة بل تعمل على تقويضها.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى الشهيد ياسر عرفات، مؤكدة مواصلة الجهود على كل المستويات الداخلية والإقليمية والدولية لمتابعة لقاء جمع الشمل من قبل كل الفصائل الفلسطينية، لتنفيذ خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في ظل المخاطر والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بالتحية إلى كل الدول التي صوتت في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة لمطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية وموقف استشاري حول ماهية الاحتلال وجرائمه المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وفرض مقاطعة ومحاكمة على الاحتلال لقطع الطريق على مواصلة جرائمه وعدوانه المستمر.

وأدانت اللجنة القتل العمد للمواطنين الفلسطينيين، والتصفيات والإعدامات الميدانية أمام الكاميرات ووسائل الإعلام بما فيه استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة.