باريس سان جيرمان يستهدف ضم جولر من ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو

كشفت تقارير إعلامية عن تحرك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع التركي أردا جولر، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة، من خلال عرض مالي ضخم قد يضع اللاعب ضمن قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم.

وذكر موقع «أجانسبور» التركي أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس تقديم عرض تصل قيمته إلى 200 مليون يورو للحصول على خدمات جولر، البالغ من العمر 21 عامًا، مع منحه راتبًا سنويًا يُقدر بنحو 22 مليون يورو.

وكان جولر قد انضم إلى ريال مدريد في صيف 2023، قادمًا من فنربخشة التركي مقابل 30 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2029.

وفيما يتعلق بمستقبل اللاعب، أشارت تقارير إعلامية إلى وجود تباين بشأن مفاوضات تجديد عقده، إذ تحدثت معلومات منسوبة إلى شبكة «ESPN» عن رفضه عرضًا للتجديد مقابل راتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو، بينما ذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» في أكتوبر الماضي التوصل إلى اتفاق لتمديد عقده حتى عام 2032.

من جانبها، كشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن ريال مدريد يعمل على إعداد عقد جديد لجولر يمتد حتى عام 2031، في ظل تزايد أهميته داخل صفوف الفريق.

ويأتي اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب التركي بعد تألقه خلال الموسم الحالي، حيث ساهم في 11 هدفًا خلال 14 مباراة، بعدما سجل 4 أهداف وصنع 7 أخرى، ليواصل تعزيز مكانته ضمن العناصر المؤثرة في تشكيلة ريال مدريد.